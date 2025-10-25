Autista ruba 335 litri di gasolio da veicoli aziendali dell' aeroporto
I Carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino hanno arrestato un 42enne romano, autista per una società di autotrasporti situata nella zona cargo city di Fiumicino. L'uomo è gravemente indiziato del reato di furto aggravato.L'arresto è avvenuto al termine di una specifica attività.
