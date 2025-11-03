Doppio incidente sulla strada Statale 11 | lunghe code

Doppio incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, lungo la strada Statale 11 che collega Novara a Trecate. Entrambi gli incidenti sono avvenuti in territorio di Novara città.Il primo ha visto il coinvolgimento di alcune auto all'altezza circa del ristorante Becco Rosso: sul posto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

https://www.aprilianews.it/cronaca/doppio-incidente-pontina-code-verso-roma/ - facebook.com Vai su Facebook

Doppio incidente sulla statale 106: muore 19enne a Crotone, un ferito a Sant'Anna - Nelle ore successive, sempre sulla statale 106, precisamente a Sant’Anna, nel comune di Isola Capo Rizzuto, c'è stato un altro incidente che ha visto il ferimento di un giovane automobilista. Segnala it.blastingnews.com

Schianto frontale tra camion e furgone sulla statale: due morti e un ferito nell’incidente stradale - Un autoarticolato che trasportava mezzi meccanici si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò sulla strada statale 100, nel territorio di Mottola ... fanpage.it scrive

Incidente sulla Statale 106 nel catanzarese: due auto coinvolte - Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella giornata del 2 novembre sulla strada Statale 106, nel tratto di Copanello di Stalettì, in provincia di Catanzaro. it.blastingnews.com scrive