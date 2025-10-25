Schianto tra auto in tangenziale | tre persone coinvolte e lunghe code
Mattinata di traffico difficile all’altezza di Darfo Boario Terme, dove intorno alle 8.20 di oggi, sabato 25 ottobre, si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale Ss42, all’altezza della località Montecchio. Due auto si sono scontrate – secondo le prime informazioni si sarebbe trattato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
