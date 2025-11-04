Incidente mortale sulla A8 autostrada chiusa e lunghe code verso Milano

Nelle mattinata di martedì 4 novembre 2025, poco prima delle 7, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A8, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano in direzione Milano. Incidente mortale in autostrada, code per raggiungere Milano Lo scontro ha coinvolto un’auto e una motocicletta: secondo le prime ricostruzioni, un motociclista di 58 anni ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente mortale sulla A8, autostrada chiusa e lunghe code verso Milano

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo l’incidente mortale, lo sfogo sui social di Sabrina Pausini: "Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale" - facebook.com Vai su Facebook

#Lavoro Incidente mortale questa mattina nelle Acciaierie Venete a Borgo Valsugana, in Trentino. La vittima, un operaio sloveno di 46 anni, è stato travolto da un mezzo pesante in manovra. - X Vai su X

Incidente mortale sull’Autolaghi: muore motociclista di 67 anni di Busto Arsizio - L’incidente è avvenuto all’alba di martedì 4 novembre tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano. Lo riporta laprovinciadivarese.it

Incidente fatale sull’A8: traffico bloccato tra Castellanza e Legnano verso Milano - Un grave incidente è avvenuto questa mattina, martedì 4 novembre, sull’autostrada A8 tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano, causando un tragico epilogo e la chiusura temporanea del tratto e d ... Riporta notizie.it

Incidente sull'autostrada A8 tra Legnano e Castellanza, motociclista morto nello scontro con un camion - Tragico incidente sull'autostrada A8, tra Busto Arsizio e Milano, nel tratto tra Castellanza e Legnano: morto un 68enne ... Riporta virgilio.it