Incidente a San Sebastiano da Po | ragazzo investito da un' auto è grave in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto sulla provinciale 590 a San Sebastiano da Po, mentre si recava a scuola. L’incidente è avvenuto questa mattina e il giovane si trova in condizioni gravi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto.

San Sebastiano da Po, investimento pedone sulla provinciale 590: 14enne in codice rosso - Il ragazzo è stato intubato e trasferito al Giovanni Bosco Un investimento pedone si è verificato questa mattina, intorno alle 7. msn.com

Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.