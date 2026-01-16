Incidente a San Sebastiano da Po | ragazzo investito da un' auto è grave in ospedale
Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto sulla provinciale 590 a San Sebastiano da Po, mentre si recava a scuola. L’incidente è avvenuto questa mattina e il giovane si trova in condizioni gravi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto.
Uno studente italiano di 14 anni è stato investito da un'auto Mercedes Classe E mentre andava a prendere il bus per raggiungere la scuola sulla provinciale 590 della val Cerrina in località Abate di San Sebastiano da Po, dove risiede con la famiglia, nella prima mattinata di oggi, venerdì 16. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
