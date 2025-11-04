Incidente domestico a Moriondo di San Sebastiano da Po | uomo resta incastrato con le gambe in una motozappa nel suo orto
Un incidente domestico è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 novembre 2025, in via Bertola, in frazione Moriondo di San Sebastiano da Po. Un pensionato italiano di 80 anni stava facendo dei lavori nel suo orto quando, per cause da accertare, è scivolato rimanendo con le gambe incastrate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Travolto dalla motozappa: pensionato grave al CTO di Torino. Il video dei soccorsi - Mattinata di paura in frazione Moriondo di San Sebastiano da Po, dove un pensionato è rimasto ferito nel cortile di casa mentre cercava di spostare una motozappa. giornalelavoce.it scrive