Incendio veicoli nella notte | indagini in corso

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, due veicoli e altri mezzi sono stati coinvolti in un incendio in via Carlo Orgiero, dietro via Fillak. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che stanno conducendo le indagini per ricostruire le cause dell’incidente. La situazione è sotto controllo e non si registrano feriti. Le autorità stanno approfondendo le dinamiche dell’evento.

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Carlo Orgiero (dietro via Fillak) per l'incendio di un'automobile che ha coinvolto anche una moto e altri due veicoli. I pompieri hanno domato le fiamme e sono state avviate le indagini per fare luce sulle cause del rogo, presenti sul posto anche Polizia Locale e Polizia di Stato per i necessari accertamenti, non viene esclusa nessuna pista, anche quella dolosa.

