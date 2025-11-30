Incendio in una barberia nella notte Indagini in corso
Nella notte, alle 2:30 di domenica 30 novembre, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in una barberia in via Terme di Traiano, all’altezza del civico 21. All’arrivo sul posto, la squadra 17A ha estinto le fiamme che avevano già raggiunto l’ingresso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#Incendio in una barberia nel quartiere Santa Rita a #Lanciano #abruzzo #Cronaca Vai su X
Tragedia nell’Agrigentino: incendio divampa in casa, donna morta carbonizzata La notizia: https://qds.it/tragedia-agrigentino-incendio-casa-donna-morta-carbonizzata/ - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in una barberia nella notte. Indagini in corso - Sul posto presenti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri per i rilievi del caso. romatoday.it scrive
Incendio in negozio di parrucchiere nel quartiere Santa Rita a Lanciano - Un incendio, la scorsa notte, ha danneggiato gravemente uno storico negozio di parrucchiere e barberia in via Vincenzo Bellisario, nel quartiere Santa Rita a Lanciano (Ch). Si legge su abruzzolive.tv