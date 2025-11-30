Incendio in una barberia nella notte Indagini in corso

Nella notte, alle 2:30 di domenica 30 novembre, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in una barberia in via Terme di Traiano, all’altezza del civico 21. All’arrivo sul posto, la squadra 17A ha estinto le fiamme che avevano già raggiunto l’ingresso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

