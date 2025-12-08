Trentino incendio in un appartamento a Sover | 64enne muore intossicata
È morta intossicata per il fumo causato dall’ incendio che si è sprigionato all’interno del suo appartamento. È successo nella tarda serata di ieri a Sover, in Trentino. La vittima, Tiziana Marchetti di 64 anni, è stata trovata dai vigili del fuoco sul pavimento della cucina ormai senza vita. Ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze alcuni vicini che hanno visto uscire una intensa nube di fumo dalla casa della donna. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari, per la pensionata non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese che stanno ancora ricostruendo la dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
