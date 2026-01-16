Incendio a Venaria Reale | brucia il tetto di un palazzo mansarda distrutta ed edificio evacuato
Nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, si è sviluppato un incendio sul tetto di un edificio in via Salvemini 10 a Venaria Reale. L’incendio ha causato la distruzione della mansarda e ha portato all’evacuazione dell’intero stabile. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.
Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, sul tetto del palazzo di via Salvemini 10 a Venaria Reale. Immediatamente dall'immobile si è sprigionata una colonna di fumo visibile da distante. Una mansarda è rimasta distrutta mentre l'intero edificio è stato evacuato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
