Incendio a Venaria Reale | brucia il tetto di un palazzo mansarda distrutta ed edificio evacuato

Nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, si è sviluppato un incendio sul tetto di un edificio in via Salvemini 10 a Venaria Reale. L’incendio ha causato la distruzione della mansarda e ha portato all’evacuazione dell’intero stabile. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, sul tetto del palazzo di via Salvemini 10 a Venaria Reale. Immediatamente dall'immobile si è sprigionata una colonna di fumo visibile da distante. Una mansarda è rimasta distrutta mentre l'intero edificio è stato evacuato.

VENARIA REALE – Incendio tetto di un palazzina in corso Salvemini (FOTO) - Un incendio tetto è divampato questa mattina, venerdì 16 gennaio, presso una palazzina situata in corso Salvemini a Venaria Reale. obiettivonews.it

