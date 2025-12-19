Incendio a Verbania in fiamme il tetto di una casa | evacuato l' edificio

Un incendio ha coinvolto una casa a Verbania, con il tetto andato a fuoco nella frazione Biganzolo. L’episodio è avvenuto ieri alle 18, portando all’evacuazione dell’edificio e all’intervento dei vigili del fuoco. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito impotenti alla diffusione delle fiamme. La situazione è sotto controllo e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

© Novaratoday.it - Incendio a Verbania, in fiamme il tetto di una casa: evacuato l'edificio Incendio a Verbania, dove il tetto di una casa è andato a fuoco.É successo intorno alle 18 di ieri, giovedì 18 dicembre, nella frazione Biganzolo. Sul posto sono intervenute due squadre complete dei vigili del fuoco e due supporti con autobotte e autoscala, che hanno lavorato fino alle 2 di.

Le fiamme sul tetto di una villetta di Luzzogno - Intervento dei vigili del fuoco nel comune di Valstrona, dove un incendio al tetto ha gravemente danneggiato una villetta nella frazione di Luzzogno, in località Pianaccia. lastampa.it

Incendio sul Lago d'Orta, fiamme sul tetto di una casa - É successo ieri, martedì 16 dicembre, a Nonio, nella frazione di Brolo, dove le fiamme hanno interessato parte del tetto di una casa. novaratoday.it

Nel corso della notte tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre si è svolta un’esercitazione congiunta che ha visto la simulazione di un incidente stradale tra due autoveicoli e successivo principio di incendio all’interno della galleria Montecrevola, sulla statale 33 - facebook.com facebook

