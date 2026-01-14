Incendio in appartamento avvolge il tetto della palazzina | edificio evacuato
Un incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere Gorla di Milano, provocando l’evacuazione dell’edificio. Le fiamme si sono rapidamente estese al tetto, generando una colonna di fumo nero visibile dalla zona. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo e mettere in sicurezza i residenti. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì.
Un incendio scoppiato in un appartamento nel primo pomeriggio di mercoledì ha fatto scattare l'allarme nel quartiere Gorla di Milano: le fiamme hanno avvolto velocemente anche il tetto della piccola palazzina, e in cielo si è sollevata una nuvola di fumo nero.
