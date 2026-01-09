Casa Marielle Franco e le altre Diari LGBTQ+ Inaugurazione mostra fotografica

WSP Photography è lieta di annunciare l’apertura della mostra fotografica “Casa Marielle Franco e le altre. Diari LGBTQ+”, a cura di Francesca Leonardi e Simona Pampallona. L’esposizione sarà inaugurata sabato 24 gennaio alle ore 19 e propone uno sguardo documentaristico sulla realtà delle comunità LGBTQ+. Un’occasione per riflettere sui temi di identità e diritti, attraverso immagini che narrano storie di vita e di resistenza.

WSP Photography e? lieta di presentare "Casa Marielle Franco e le altre. Diari LGBTQ+" la mostra fotografica di Francesca Leonardi e Simona Pampallona che inaugurerà? sabato 24 gennaio alle ore 19.00 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58. In occasione dell'inaugurazione interverranno le.

