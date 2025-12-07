Offese alla Meloni e urla ma i pro-Pal non rovinano la Prima della Scala Applausi alla Segre e incasso record
Si è aperta sulle note dell’inno di Mameli, la Prima del Teatro alla Scala di Milano sulle note dell’opera ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Shostakovich, diretta dal maestro Riccardo Chailly che inaugura la stagione 2025-2026. L’intera platea e gli spettatori presenti nei palch i si sono alzati in piedi durante l’esecuzione dell’inno nazionale. In precedenza il pubblico aveva tributato un lungo applauso anche al maestro Chailly quando ha fatto il suo ingresso per dirigere l’orchestra. Tante le presenze istituzionali, alla Prima, ma anche vip e attori, tra cui l’attore Pierfrancesco Favino, il presidente di Abi Antonio Patuelli, il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, l’ex sovrintendente della Scala Dominique Meyer e seduta nel palco centrale, e accolta dagli applausi, anche la senatrice a vita Liliana Segre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
