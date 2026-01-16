Inaugurati a Lanciano 2 nuovi elettrotreni Tua altri 4 in arrivo | è la flotta più nuova sulla linea adriatica FOTO

A Lanciano sono stati inaugurati due nuovi elettrotreni Tua, con altri quattro in arrivo, rendendo questa la flotta più recente sulla linea adriatica. Nel 2025, il servizio ferroviario regionale ha già trasportato oltre 1.200.000 passeggeri, testimoniando un aumento della domanda e un crescente interesse per il trasporto su ferro.

I convogli - 5 sono già operativi - raggiungono già Roma e Ancona. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio: "A breve partiranno i lavori per l'ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria San Vito-Lanciano per collegamenti sempre più rapidi" Nel 2025 il servizio ferroviario regionale ha già superato 1.200.000 passeggeri trasportati, confermando una domanda in crescita e una sempre maggiore attrattività del trasporto su ferro. Su questo asse strategico Regione Abruzzo e Tua spa continuano gli investimenti strutturali, per rinnovare il parco mezzi, per il potenziamento tecnologico delle linee e gli standard di sicurezza certificati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Morto sotto un treno a Marotta: interrotta la circolazione sulla linea Adriatica Leggi anche: Verifiche sulla linea Adriatica dopo la nevicata dell'Epifania: rallentamenti e ritardi sui treni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuovi elettrotreni Tua. Inaugurati a Lanciano 2 nuovi elettrotreni Tua, altri 4 in arrivo: è la flotta più nuova sulla linea adriatica [FOTO] - Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio: "A breve partiranno i lavori per l'ammodernamento tecnologico della linea ferrov ... chietitoday.it

Inaugurati nuovi spazi per la Chirurgia di Lanciano - Il reparto è ora dotato di 23 posti letto, sette ambulatori, infermeria, cucinetta, spogliatoi e studi. quotidianosanita.it

Ferrovie.Info. . Inaugurazione ETR 104 TUA a Lanciano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.