Morto sotto un treno a Marotta | interrotta la circolazione sulla linea Adriatica

Pesaro, 25 ottobre 2025 – Intorno alle 16 di oggi una persona è stata investita da un treno sul binario 2 della stazione ferroviaria di Marotta. La circolazione è stata immediatamente sospesa in entrambi i sensi di marcia e i passeggeri dei convogli in transito sono stati fatti scendere alla stazione di Fano, dove sono stati organizzati collegamenti sostitutivi. Sul posto sono intervenuti la Polfer, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso e di accertamento sono ancora in corso, e non si conoscono al momento le generalità della persona coinvolta né la dinamica dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

