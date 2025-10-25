Morto sotto un treno a Marotta | interrotta la circolazione sulla linea Adriatica
Pesaro, 25 ottobre 2025 – Intorno alle 16 di oggi una persona è stata investita da un treno sul binario 2 della stazione ferroviaria di Marotta. La circolazione è stata immediatamente sospesa in entrambi i sensi di marcia e i passeggeri dei convogli in transito sono stati fatti scendere alla stazione di Fano, dove sono stati organizzati collegamenti sostitutivi. Sul posto sono intervenuti la Polfer, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso e di accertamento sono ancora in corso, e non si conoscono al momento le generalità della persona coinvolta né la dinamica dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Ucciso a coltellate in strada sotto casa dei genitori. È morto così Marco Veronese, imprenditore 39enne, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Collegno (Torino) - facebook.com Vai su Facebook
Morto sotto un treno a Marotta: interrotta la circolazione sulla linea Adriatica - La circolazione sospesa in entrambe le direzioni e passeggeri fatti scendere a Fano: indagini in corso per chiarire le cause dell’investimento ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Trecate, treno investe tre giovani vicino Novara: un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - L'incidente è avvenuto intorno alle 18 alla stazione di Trecate, dove i tre secondo una ... Come scrive msn.com