Verifiche sulla linea Adriatica dopo la nevicata dell' Epifania | rallentamenti e ritardi sui treni

Dopo la nevicata dell'Epifania, sono state effettuate verifiche sulla linea Adriatica. La giornata si è caratterizzata da rallentamenti e ritardi sui treni, influenzando i pendolari che si spostano con il servizio ferroviario. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza hanno richiesto tempi aggiuntivi, causando disagi alle persone in viaggio. Restano in atto monitoraggi per garantire il ripristino normale del servizio.

Mattinata difficile, quella di mercoledì, per i pendolari che utilizzano il treno per gli spostamenti quotidiani. La circolazione ferroviaria tra Forlì e Cesena è stata momentaneamente sospesa nelle prime ore della mattinata per verifiche tecniche sulla linea dopo la nevicata di martedì.

