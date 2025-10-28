Lavoratori Cores senza cassa integrazione da cinque mesi vertice in Regione

Le lavoratrici e dei lavoratori Cores Italia (ex Coop Legno) di Sant’Eusebio di Castelvetro si rivolgono alle istituzioni per poter finalmente sbloccare la procedura di voltura della cassa integrazione per cessata attività e ricevere le rate mancanti, visto che sono senza indennità dal 3 giugno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Più soldi in busta paga e meno tasse per i lavoratori: è la nuova Legge di bilancio del governo Meloni. Flat tax, premi di produttività, incentivi ai rinnovi contrattuali: misure concrete che sostengono salari, imprese e crescita. È l’Italia che produce, innova e non l - facebook.com Vai su Facebook

Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione - Economia: Cgil: Persone fortemente in difficoltà anche per fare una semplice spesa alimentare o per pagare le rate dell’affitto ... lapressa.it scrive

Ex CoopLegno fallita, un'ex socia disperata: «Senza cassa integrazione da 6 mesi, non ho più un euro» - i Mattia Vernelli Castelvetro «Non riceviamo la cassa integrazione da sei mesi. Scrive msn.com

"Cores chiusa, senza stipendio e occupazione: chiediamo aiuto" - Fra i numerosi delegati e iscritti alla Cgil ha partecipato ieri anche una rappresentanza della Cores Italia Coop, (l’ex Coop... Da ilrestodelcarlino.it