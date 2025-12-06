Cgil | Serve maggior condivisione Cisl | Riforme per cambio di passo
Non solo il mondo politico, anche quello sindacale non fa attendere la sua reazione alle parole della presidente di Confindustria. Anceschi "chiede "una governance innovativa e partecipata", un nuovo patto "che unisca istituzioni, imprese e comunità". Siamo d’accordo – replica Cgil –. Per anni ci abbiamo creduto e provato, non incontrando però quasi mai l’interesse del mondo imprenditoriale". Per il segretario Cristian Sesena, serve qualità e non solo quantità: "Dobbiamo offrire salari adeguati, estendere la contrattazione di secondo livello, ridistribuire di più la ricchezza a chi contribuisce a produrla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Segretario Brigati (Fiom-Cgil Taranto): 'serve convocazione a Palazzo Chigi' - facebook.com Vai su Facebook
#Firenze, è boom #edilizia ma spinta in esaurimento. Allarme di Marco Carletti (Fillea Cgil): “Serve un piano #casa” Il comunicato: cgilfirenze.it/2025/11/firenz… @filleacgil Vai su X
Cgil: "Serve maggior condivisione". Cisl: "Riforme per cambio di passo" - Non solo il mondo politico, anche quello sindacale non fa attendere la sua reazione alle parole della presidente di ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Cgil: “Serve chiarezza su cure primarie e h24” - “Positive le intenzioni del Ministro Balduzzi ma serve più chiarezza per garantire davvero l’assistenza h 24 nel distretto”. Come scrive quotidianosanita.it