Non solo il mondo politico, anche quello sindacale non fa attendere la sua reazione alle parole della presidente di Confindustria. Anceschi "chiede "una governance innovativa e partecipata", un nuovo patto "che unisca istituzioni, imprese e comunità". Siamo d’accordo – replica Cgil –. Per anni ci abbiamo creduto e provato, non incontrando però quasi mai l’interesse del mondo imprenditoriale". Per il segretario Cristian Sesena, serve qualità e non solo quantità: "Dobbiamo offrire salari adeguati, estendere la contrattazione di secondo livello, ridistribuire di più la ricchezza a chi contribuisce a produrla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cgil: "Serve maggior condivisione". Cisl: "Riforme per cambio di passo"