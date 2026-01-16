In Uganda Museveni si aggrappa al potere

In Uganda, il presidente Yoweri Museveni, 81 anni, affronta un nuovo test elettorale che mette in evidenza la sua tenuta politica. Questa volta, il leader non è riuscito a indicare un successore, segnando un momento importante per il futuro del paese. Le elezioni rappresentano un importante momento di verifica della stabilità e delle dinamiche politiche in Uganda.

Il 15 gennaio in Uganda 21,6 milioni di persone sono state chiamate alle urne per eleggere il capo dello stato e i più di cinquecento deputati del parlamento. A 81 anni Yoweri Museveni, leader del Movimento di resistenza nazionale (Nrm), concorre per un settimo mandato, in un paese dove gran parte dei 46 milioni di abitanti – metà dei quali ha meno di diciott’anni – non ha conosciuto altri presidenti nella sua vita. La campagna elettorale, inizialmente tranquilla, nelle ultime settimane è stata caratterizzata da episodi di violenza. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato un contesto elettorale teso, caratterizzato da violenze e minacce verso gli oppositori, i giornalisti e chiunque esprima dissenso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

