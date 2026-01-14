Uganda un cantante sfida alle urne l’egemonia di Museveni
Domani, oltre 21 milioni di ugandesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente e i 556 membri del Parlamento. Questa tornata elettorale rappresenta un momento importante nel percorso democratico del paese, con i cittadini che esprimono il loro voto in un contesto di sfide politiche e sociali. La consultazione si svolge in un clima di attenzione verso le future direzioni dell’Uganda.
Domani più di 21 milioni di ugandesi andranno alle urne per scegliere il nuovo presidente del Paese e i 556 membri del Parlamento dell’Uganda. In circa 50.000 centri di votazione gli elettori dovranno decidere se rinnovare il capo dello Stato, Yoweri Museveni, al potere dal 1986, o nominare il cantante e leader dell’opposizione, Robert Kyagulanyi, il cui nome artistico è Bobi Wine. Tra i due candidati vincerà chi ottiene il 50% dei voti più uno. In caso non si raggiunga la soglia, il sistema elettorale dell’Uganda prevede un ballottaggio. In realtà, la scheda elettorale include otto candidati, ma sono questi due quelli con più possibilità di vincere. 🔗 Leggi su Formiche.net
