Uganda un cantante sfida alle urne l’egemonia di Museveni

Domani, oltre 21 milioni di ugandesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente e i 556 membri del Parlamento. Questa tornata elettorale rappresenta un momento importante nel percorso democratico del paese, con i cittadini che esprimono il loro voto in un contesto di sfide politiche e sociali. La consultazione si svolge in un clima di attenzione verso le future direzioni dell’Uganda.

