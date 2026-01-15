L’Uganda dell’eterno Museveni al voto con i militari in strada
Oggi in Uganda si svolgono le elezioni presidenziali, con il Paese che si avvicina al voto in un clima caratterizzato da tensioni e presenza militare. Secondo il giornalista Charles Onyango-Obbo, il paese appare ormai dominato dal senso di inevitabilità, riflettendo una realtà politica in cui il potere di lungo corso di Museveni sembra influenzare profondamente il processo elettorale.
Oggi l’Uganda vota per eleggere il suo prossimo presidente ma, come scrive il giornalista Charles Onyango-Obbo su Semafor, il Paese è arrivato al voto schiacciato dal «peso dell’inevitabilità». Gli ugandesi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Uganda, un cantante sfida alle urne l’egemonia di Museveni
Leggi anche: Uganda al voto tra repressioni e oppositori in carcere
L’Uganda va al voto, vincerà l'eterno Museveni. Ma senza più aiuti, addio accoglienza ai rifugiati x.com
L'eterno ragazzo.... Il mio amico di sempre. Valerio Pascolo provero' a scrivere quattro righe per l'eterno ragazzo. Lui rappresenta il bello della VITA, mai triste sempre solare sempre disponibile nel suo vocabolario non esiste la parola ( ARRABBIATO ). Senza l facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.