In 7 contro uno | spaccano naso e mandibola a un ragazzo di 16 anni Aveva solo bussato alla porta del bagno in un locale

A Lucca, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da sette persone dopo aver bussato alla porta del bagno di un locale per verificare la presenza di qualcuno. L’episodio è avvenuto il 16 gennaio 2026 e ha provocato lesioni alla mandibola e al naso del giovane. L’aggressione, senza motivo apparente, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione di incidenti di questo tipo in luoghi pubblici.

Lucca, 16 gennaio 2026 – Aggredito per aver bussato alla porta del bagno di un locale a Lucca per verificare che ci fosse effettivamente qualcuno all'interno avendola trovata chiusa e dopo aver aspettato alcuni minuti. Sarebbe questo il motivo, così ha ricostruito la questura lucchese, all'origine dell'aggressione subita da un sedicenne il 14 dicembre e per la quale nei giorni scorsi la polizia ha reso noto di aver denunciato 7 giovani tra cui un coetaneo della vittima, gli altri appena maggiorenni. Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: “Milza perforata, è gravissimo”. Aggressore disarmato dal prof: terrore a scuola Le indagini: daspo agli aggressori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In 7 contro uno: spaccano naso e mandibola a un ragazzo di 16 anni. Aveva solo bussato alla porta del bagno in un locale Leggi anche: Spaccano il naso a un ragazzo e causano un trauma cranico a un altro per rubare telefono e scarpe: arrestati 19enni Leggi anche: Michele Basile: «A 18 anni bussai alla porta di Alda Merini. Se oggi un ragazzo scrive a uno sconosciuto, è perché nessuno ha ascoltato prima» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 1 Dott. Francesco Farinella – Otorinolaringoiatra Martedì 13 gennaio Dalle 8:00 alle 13:00 Il Dott. Francesco Farinella sarà disponibile per visite di otorinolaringoiatria. Prenota il tuo appuntamento e prenditi cura della tua salute dell’orecchio, naso e gol - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.