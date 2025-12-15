Michele Basile | A 18 anni bussai alla porta di Alda Merini Se oggi un ragazzo scrive a uno sconosciuto è perché nessuno ha ascoltato prima

Michele Basile, attore, insegnante e figura dei social, condivide il suo incontro con Alda Merini e riflette sull'importanza dell’ascolto emotivo. Attraverso il suo percorso, evidenzia come la mancanza di ascolto possa portare i giovani a cercare connessioni con sconosciuti. Un racconto che mette in luce il valore dell’empatia e del dialogue nelle nuove generazioni.

© Vanityfair.it - Michele Basile: «A 18 anni bussai alla porta di Alda Merini. Se oggi un ragazzo scrive a uno sconosciuto, è perché nessuno ha ascoltato prima» Attore, insegnante e fenomeno social, Michele Basile racconta l’incontro con Alda Merini, il lavoro sull’educazione emotiva e i messaggi privati di ragazzi che cercano ascolto. Tra teatro, social e responsabilità. Vanityfair.it PARTE 2 - Raccontami le tue #note ?? #pippoland #scuola #tiktokitalia #genitoriefigli #elementari Michele Basile - facebook.com facebook