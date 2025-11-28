Spaccano il naso a un ragazzo e causano un trauma cranico a un altro per rubare telefono e scarpe | arrestati 19enni

Due 19enni sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato di telefono e scarpe due coetanei fuori da una discoteca di Gallarate, in provincia di Varese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

