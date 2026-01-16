Imprese il campanello d’allarme La black list della Banca d’Italia rischio usura in crescita del 2,5%

La Banca d’Italia ha evidenziato un aumento del 2,5% delle imprese in provincia di Macerata con sofferenze finanziarie, raggiungendo un totale di 736 aziende al 30 giugno 2025. Questi dati indicano un crescente rischio di insolvenza e potenziali esposizioni a pratiche usurarie, rappresentando un campanello d’allarme per il tessuto economico locale. È importante monitorare attentamente questa situazione per adottare strategie di tutela e prevenzione.

Al 30 giugno 2025, in provincia di Macerata sono 736 (18 in più rispetto ad un anno prima, +2,5%) le aziende con sofferenze, considerate cioè insolventi e potenzialmente a rischio di finire tra le braccia degli usurai. Meno rispetto a quelle rilevate in provincia di Ancona (1.021, 63 in più, +6,6%) e Pesaro (746, 44 in più, +6,3%): ma di più rispetto a quelle delle province di Ascoli (461, 9 in più, +2%) e Fermo (442, -24, -5,2%). Questo è quanto emerge da una recente indagine della Cgia di Mestre sulla base delle segnalazioni arrivate alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. "È bene ricordare che gli imprenditori che vengono segnalati non sempre lo devono a una cattiva gestione finanziaria della propria azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprese, il campanello d’allarme. La black list della Banca d’Italia, rischio usura in crescita del 2,5% Leggi anche: Imprese in crisi: è allarme. Sono 850, il 20% in più. Aumenta il rischio usura Leggi anche: L’allarme della Cgia: “Con l’avvicinarsi del Natale e lo stress da regalo aumenta il rischio usura”. Ecco perché Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Imprese, il saldo 2025 è positivo ma per l’artigiano decennio nero - I numeri nel breve periodo non segnalano particolari variazioni, nel lungo sono invece un campanello d’allarme in particolare nel settore dell’artigianato. lanazione.it Clima, dati Copernicus, Siclari (DG ISPRA): “Lavorare insieme per trasformare sfida climatica in opportunità di crescita sostenibile per imprese, economia circolare e salute umana" x.com Terremoto nel Mar Ionio: un campanello d’allarme! Il sisma di magnitudo 5.1 registrato il 10 gennaio alle 5.53 dall’INGV, con epicentro in mare al largo di Reggio Calabria, è stato avvertito tra Sicilia orientale e Calabria meridionale. Secondo il geologo Carmel facebook

