Con l’avvicinarsi del Natale aumenta il rischio di usura. Lo denuncia l’ufficio studi della Cgia. Nelle settimane che precedono il 25 dicembre, infatti, molte famiglie ricorrono al credito al consumo (prestiti personali, dilazioni di pagamento, “buy now, pay later” e rateizzazioni), per far fronte alle spese legate ai regali e ai consumi natalizi. L’incremento delle spese coinvolge anche gli artigiani e i piccoli commercianti. Sono loro che, a differenza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, non dispongono né di entrate certe né della tredicesima. Le festività generano pressioni sociali (regali, cene, doni e impegni percepiti spesso come “necessari”), anche a chi si trova in difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’allarme della Cgia: “Con l’avvicinarsi del Natale e lo stress da regalo aumenta il rischio usura”. Ecco perché