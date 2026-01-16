Ima, battaglia sui brevetti. Alla holding risarcimento da oltre 1,6 milioni di euro.

Ima Spa, holding del gruppo Ima, ha ottenuto una sentenza favorevole in Corte d’Appello, che le garantisce il risarcimento di oltre 1,6 milioni di euro. Assistita dallo studio legale Morri Rossetti & Franzosi, la società ha vinto un contenzioso contro un concorrente, confermando la validità delle proprie rivendicazioni sui brevetti. Questa decisione rappresenta un importante risultato per Ima nel settore delle innovazioni brevettate.

Ima vince in Corte d’Appello e si vedrà restituire oltre 1,6 milioni di euro. Assistita dallo studio legale Morri Rossetti & Franzosi, Ima spa – società holding del gruppo Ima – ha avuto la meglio in un contenzioso con una società concorrente, che si è concluso con il riconoscimento, in suo favore, di un importo complessivo superiore a 1,6 milioni di euro. La controversia aveva come oggetto la restituzione di somme versate sulla base di una precedente sentenza in materia brevettuale, successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione. Nel giudizio, Ima è stata assistita da un team composto dal professore Mario Franzosi, dall’avvocato Federica Santonocito e dall’avvocato Michele Loconsole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

