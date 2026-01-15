Ima contenzioso vinto | la società concorrente deve restituire 1,6 milioni di euro

Ima Group, azienda leader nel settore del packaging con un fatturato di circa 2,5 miliardi di euro, ha ottenuto una vittoria legale che ha portato alla restituzione di oltre 1,6 milioni di euro da parte di una società concorrente. Lo studio legale Morri Rossetti & Franzosi ha assistito il cliente in questo contenzioso, conclusosi con successo e confermando l’efficacia della consulenza legale specializzata.

Bologna, 15 gennaio 2026 – Una restituzione oltre 1,6 milioni di euro in favore di Ima Group. Lo comunica lo studio legale Morri Rossetti & Franzosi che ha assistito la società (leader nel settore del packaging con un fatturato di circa 2,5 miliardi di euro) in un contenzioso con una società concorrente che si è concluso con il riconoscimento, in suo favore, di un importo complessivo superiore a 1,6 milioni di euro. Top Employers 2026, dalla Lamborghini alla Ferrari fino a Hera: le aziende eccellenti dell'Emilia-Romagna La controversia in materia di brevetti. La controversia aveva come oggetto la restituzione di somme versate sulla base di una precedente sentenza in materia di brevetti, successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione.

