campari la holding lagfin sca punta a un accordo col fisco da 400 milioni di euro

Campari, attraverso la holding Lagfin S.C.A., è in trattativa con l'Agenzia delle Entrate per definire un accordo da circa 400 milioni di euro. La trattativa riguarda una controversia fiscale legata a un caso di presunta maxi evasione, finito sotto l'attenzione della Procura di Monza.

Milano, 10 dicembre 2025 – Campari sta trattando con l' Agenzia delle Entrate per pagare circa 400 milioni in un accordo transattivo per risolvere il caso finito sotto la lente della Procura di Monza per una presunta maxi evasione fiscale. I magistrati hanno contestato a Lagfin, la holding lussemburghese della famiglia Garavaglia di non aver pagato la exit tax quando ha assorbito la sua controllata italiana diversi anni fa e generato 5,3 miliardi di plusvalenze. Le indagini che hanno coinvolto la controllante Lagfin S.C.A., ma non Campari, avevano portato al sequestro di 1,3 miliardi di euro in azioni Campari lo scorso ottobre da parte della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it