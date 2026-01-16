Il Trentino Alto Adige e il sogno Cortina uniti per tutelare la cultura ladina

Il Trentino Alto Adige e Cortina condividono l’obiettivo di tutelare le specificità culturali, tra cui quella ladina. Recentemente, il senatore Svp Meinhard Durnwalder ha presentato due disegni di legge che prevedono il distacco e l’aggregazione dei comuni di Valvestino e Magasa al Trentino Alto Adige, nel rispetto delle tradizioni e della storia locale. Questi interventi mirano a rafforzare l’identità e la tutela delle minoranze linguistiche della regione.

Presentati due disegni di legge da parte del senatore Svp Meinhard Durnwalder in cui si chiede il distacco e la contestuale aggregazione al Trentino-Alto Adige dei comuni Valvestino e Magasa, dalla regione Lombardia, e di Pedemonte, con la frazione di Casotto, dalla regione Veneto. Il passaggio alla Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, secondo Durnwalder, risponderebbe a esigenze espresse localmente. Il senatore sostiene che la proposta non nasce da iniziative di partito, ma da richieste provenienti direttamente dalle comunità coinvolte. E anche se Durnwalder non ha esplicitato il nome, il sogno resta sempre quello di "annettere" anche Cortina d'Ampezzo.

