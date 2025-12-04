Gualtieri non sarà all'inaugurazione di Più libri più liberi | Antifascismo è vincolo costituzionale
Il sindaco di Roma non sarà presente alla conferenza stampa di apertura della fiera 'Più libri più liberi'. La presenza della casa editrice 'Passaggio al bosco', accusata di apologia del fascismo, è per il comune un limite invalicabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Atreju 2025 prende il via! Taglio del nastro e inaugurazione della pista di pattinaggio con i piccoli del Palaghiaccio Mezzaluna. Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino Il mio Intervento inaugurale con Roberto Gualtieri, Stefano Cacciotti, Giovanni Quarzo, Sim
INAUGURATA LA FARMACIA COMUNALE DI EUROMA2: NUOVO PRESIDIO SOCIOSANITARIO NEL IX MUNICIPIO ? A tagliare il nastro anche il Sindaco Roberto Gualtieri. Roma rafforza la propria rete territoriale con l'inaugurazione della nuova farmacia
Al via la Festa Unità alle Terme di Caracalla: questa sera l'inaugurazione con Gualtieri - Il festival del Partito Democratico avrà anche quest'anno le Terme di Caracalla come location per i dibatti politici
Gualtieri: "Stadio della Roma, siamo all'ultima tappa" - In Campidoglio c'è attesa per la consegna del progetto esecutivo dopo lo studio di fattibilità, la conferenza dei servizi preliminare, il riconoscimento del pubblico interesse e la fase del dibattito
Gualtieri: Il nuovo stadio della Roma nel 2028, no a inaugurazione prima - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato della costruzione del nuovo stadio della Roma durante la sua intervista a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, dichiarando che la prima partita nel