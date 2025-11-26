Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte

Triennale Milano  presenta la mostra della  3° edizione  del premio  Photo Grant Deloitte, promosso da  Deloitte Italia  con il patrocinio di  Fondazione Deloitte, in collaborazione con  Triennale Milano, la direzione artistica di  Denis Curti  e il team di  BlackCamera.  La mostra accoglie – nelle sue due sezioni – i progetti fotografici  Hero, Father, Friend  di  Carlos Idun-Tawiah  (1997), il fotografo e regista ghanese vincitore di questa edizione 2025, categoria  Segnalazioni, e  Reinas  di  Fabiola Ferrero  (1991), la fotografa venezuelana vincitrice dell’edizione 2024, categoria  Open Call. 🔗 Leggi su Parlami.eu

