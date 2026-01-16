Il sindaco non rispetta il Consiglio comunale

I consiglieri comunali di opposizione hanno inviato un appello al sindaco, evidenziando come il Consiglio comunale rappresenti un luogo di confronto e collaborazione, non un ambiente privato. Secondo loro, il comportamento del primo cittadino negli ultimi tempi si sarebbe discostato da questo principio, evidenziando una mancanza di rispetto e di considerazione nei confronti dell’assemblea. Un appello volto a ristabilire un clima di dialogo e collaborazione istituzionale.

"Il consiglio comunale non è il giardino di casa del sindaco, ma il luogo del confronto". I consiglieri comunali di opposizione lanciano un appello in seguito a quello che ritengono un lungo protrarsi di atteggiamenti poco riguardosi da parte del primo cittadino nei confronti della assise. "Denunciamo l’ennesima mancanza di rispetto da parte del sindaco Gambini verso l’istituzione del Consiglio comunale, organo sovrano della rappresentanza democratica cittadina – dicono i cinque gruppi di minoranza –; da tempo assistiamo a un linguaggio inadeguato al contesto istituzionale, caratterizzato da toni arroganti e sprezzanti, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico e con il rispetto che un sindaco dovrebbe avere per tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco non rispetta il Consiglio comunale" Leggi anche: San Gemini, la minoranza in consiglio comunale attacca: “Credito comunale andato prescritto. Serve chiarezza sul ruolo del Sindaco” Leggi anche: Frattura in consiglio comunale, il sindaco Termine revoca tre assessori Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il sindaco non rispetta il Consiglio comunale; Sì del Consiglio comunale alla richiesta di adesione al progetto “Strade Sicure” per il presidio del 28° Reggimento Pavia nei luoghi più sensibili della città; Meno sedute per il Consiglio comunale, i sempre presenti e chi ha parlato per 20 ore; Riconoscimento dello Stato di Palestina: la Sindaca Tardani non rispetta il Consiglio Comunale. Eletti Genova preferenze Consiglio Comunale: seggi Consiglio/ Silvia Salis sindaco: Pd domina il campo largo - Il nuovo Consiglio Comunale di Genova dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2025: tutti gli eletti con il sindaco Silvia Salis, Pd domina, Lega supera FI SILVIA SALIS RIESCE DOVE ORLANDO FALLÌ: ... ilsussidiario.net Basta scontri in Consiglio Comunale, Tantillo scrive a sindaco e consiglieri: “Abbassare i toni nell’interesse della Città” - Con una lettera inviata a sindaco e consiglieri il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo prova a riportare il sereno a Sala Martorana "Sediamoci intorno ad un tavolo" scrive a maggioranza ... blogsicilia.it Tensioni in consiglio comunale, il Comune di Mercallo risarcito per intimidazioni con 17 mila euro - Il risarcimento riguarda gli episodi che si sono verificati durante i primi tre consigli comunali. varesenews.it Registrazione Consiglio Comunale 29 12 25 Il sindaco: «Le sentenze si rispettano e chi ha perso in giudizio deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità» (da IlSud24.it) facebook #Lanciano. Fine anno col botto Il sindaco Paolini richiama al rispetto delle norme #abruzzo #cronaca x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.