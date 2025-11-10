Frattura in consiglio comunale il sindaco Termine revoca tre assessori

Agrigentonotizie.it | 10 nov 2025

Il sindaco di Sciacca Fabio Termine ha revocato gli assessori Valeria Gulotta, Simone Di Paola e Alessandro Curreri. La decisione arriva all’indomani della seduta del consiglio comunale durante la quale i tre componenti della giunta hanno sottoscritto un documento politico che ha determinato una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

