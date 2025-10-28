San Gemini la minoranza in consiglio comunale attacca | Credito comunale andato prescritto Serve chiarezza sul ruolo del Sindaco

A San Gemini i consiglieri di minoranza Gregori, Diomedi, Laurucci e Camilli chiedono con una nota spiegazioni sulla prescrizione di un credito comunale di circa 23 mila euro, relativo all’IMU 2015. Il Comune, secondo quanto riportato dall’opposizione, “non si sarebbe costituito in giudizio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

