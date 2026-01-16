Il sindaco di Bacoli diffida il lido militare | Non paga le tasse ci deve 81mila euro

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha diffidato il lido militare per mancato pagamento delle tasse, con un debito di 81mila euro. La misura è stata comunicata sui social, in seguito a precedenti interventi per rendere alcune spiagge accessibili a tutti. Questa decisione si inserisce nel contesto di una gestione più rigorosa delle proprietà pubbliche del territorio.

L'annuncio è arrivato, via social, dallo stesso sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Qualche mese fa, lo stesso sindaco aveva già tolto una porzione di spiaggia ai lidi militari della città per farla diventare accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

