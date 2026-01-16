Il lido militare non paga le tasse Ci deve oltre 80mila euro | arriva la diffida del sindaco
Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha inviato una diffida al lido militare, accusandolo di non aver versato le tasse per circa tre anni, con un debito complessivo superiore a 80.000 euro. La situazione evidenzia le problematiche legate alla fiscalità degli stabilimenti balneari e alle relative responsabilità amministrative. La vicenda rimane sotto osservazione, nel rispetto delle procedure legali e delle normative vigenti.
Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha diffidato il lido militare perché non verserebbe le tasse dovute da circa tre anni. L'annuncio è arrivato in un lungo post sui social. “Non ho mai accettato chi accampa privilegi. E non lo farò neanche questa volta. C’è un lido militare, qui a Bacoli, che non paga le tasse. È debitore verso la città per 81.000 €. Avete letto bene. Ottantuno mila euro. Non paga. E non lo fa da tre anni. Perché ritiene che non debba pagare. È una roba intollerabile. Abbiamo più volte sollecitato al rispetto dei propri doveri tributari. Abbiamo fatto incontri, scritto lettere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
