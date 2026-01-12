Il figlio dello Scià di Persia, Reza Pahlavi, afferma che si sta delineando un percorso verso la riconquista dell'Iran, sostenuto da crescenti manifestazioni di milioni di persone contro il regime della Repubblica Islamica. In un contesto di tensione crescente, queste mobilitazioni segnano un momento cruciale per il futuro politico del paese, evidenziando il desiderio di cambiamento della popolazione iraniana.

(Agenzia Vista) Usa, 12 gennaio 2026 "Nelle ultime due settimane, e soprattutto negli ultimi quattro giorni, avete scosso le fondamenta del regime illegittimo della Repubblica Islamica con manifestazioni di milioni di persone. Ora, contando sulla risposta di milioni di persone agli appelli degli ultimi giorni, e con la legittimità e l'accettazione che ho ricevuto da voi, annuncio un'altra fase della rivolta nazionale per rovesciare la Repubblica Islamica e reclamare il caro Iran. All'interno dell'Iran, oltre a occupare e proteggere le vie centrali delle città, tutte le istituzioni e gli apparati responsabili della falsa propaganda del regime e dell'interruzione delle comunicazioni sono considerati obiettivi legittimi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il figlio dello Scià di Persia Reza Pahlavi: Stiamo per riconquistare nostro amato Iran

