Il rigassificatore di Piombino, al centro di un acceso dibattito, potrebbe beneficiare di una proroga. Tuttavia, il Governatore Eugenio Giani si oppone fermamente a questa possibilità, dichiarando che finché ricoprirà il ruolo di commissario, non saranno prese decisioni in merito. La questione rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle future autorizzazioni e sulla posizione delle istituzioni locali.

Piombino, 16 gennaio 2026 – La ‘battaglia’ è ufficialmente aperta. Dopo l’avvio dell’iter da parte di Snam della richiesta di proroga e permanenza a Piombino del rigassificatore, il Governatore Eugenio Giani torna a ribadire la sua contrarietà all’ipotesi. "Finché sono io il commissario onestamente non mi sento di mandare avanti nessun'altra proposta: il governo mi revocherà e a quel punto nominerà un commissario per fare la proroga di permanenza della nave, ma con me non lo fa", ha ribadito a Radio 24. Cosa sta succedendo. La mossa di Snam era attesa da tempo, perché dopo il "no" della Liguria al trasferimento dell’impianto a Vado Ligure non erano state previste alternative alla collocazione della nave rigassificatrice Italis Lng ormeggiata a Piombino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rigassificatore di Piombino e l’ipotesi proroga, Giani non ci sta: “Finchè sarò commissario non se ne parla”

Leggi anche: Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto”

Leggi anche: Piombino | Rigassificatore in porto, la città ribadisce il suo 'no'. Giani: "Contrari a prolungare l'autorizzazione"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giani, 'con me nessuna proroga per il rigassificatore di Piombino' - "Finché sono io il commissario onestamente non mi sento di mandare avanti nessun'altra proposta: il governo mi revocherà e a quel punto nominerà un commissario per fare la proroga di permanenza della ... ansa.it