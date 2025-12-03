Piombino | Rigassificatore in porto la città ribadisce il suo ' no' Giani | Contrari a prolungare l' autorizzazione

“Piombino ha ribadito la propria contrarietà alla presenza di quest'impianto in città”. Lo ha sottolineato il sindaco Francesco Ferrari al termine del consiglio monotematico convocato martedì 2 dicembre sul tema del rigassificatore che ormai dal 2023 è in porto a Piombino. All'assemblea, dedicata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

