Diane Kruger è al centro di Little Disasters un thriller che mette a nudo le fragilità più profonde della maternità

Diane Kruger è protagonista di Little Disasters, una serie thriller psicologico che esplora le fragilità della maternità. La trama segue Jess, coinvolta in un’indagine che mette in discussione la sua figura di madre, rivelando tensioni profonde e emozioni intense. La serie, disponibile su Paramount+, si compone di sei episodi ricchi di suspense e introspezione.

La serie: Little Disasters (2025) Titolo originale: Little Disasters Ideatore: Ruth Fowler Regia: Eva Sigurðardóttir Sceneggiatura: Ruth Fowler, Amanda Duke Genere: Thriller psicologico, Drammatico Cast: Diane Kruger, Jo Joyner, Shelley Conn, Emily Taaffe, JJ Feild, Patrick Baladi, Stephen Campbell Moore, Ben Bailey Smith Durata: 6 episodi (45-55 minuti) Dove l'abbiamo visto: Paramount+ Trama: Dopo aver portato la figlia di dieci mesi al pronto soccorso, Jess si ritrova al centro di un'indagine che mette in discussione la sua credibilità di madre. Quando la pediatra di turno, che è anche una sua amica, scopre una frattura sospetta, il gruppo di amiche costruito negli anni implode tra segreti, sensi di colpa e tensioni mai affrontate.

