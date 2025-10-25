Settimana di fuoco per Putin. “Caratterizzata da una serie di errori ognuno dei quali sostiene il precedente e si appoggia sul seguente” la definirebbe Ennio Flaiano con uno dei suoi fulminanti aforismi. Per il presidente russo le incognite negative dell’inverno e soprattutto dell’inizio del quarto anno di guerra stanno superando il punto di non ritorno. Corrono veloci e tragici i 120 giorni che mancano all’ anniversario dell’inizio della fallita invasione dell’Ucraina. Cosa si inventerà la propaganda del Cremlino, molto più mendace di quella di Goebbels, per nascondere il disastroso bilancio in perdite umane e collasso economico di un conflitto senza sbocchi che vede l’armata di una superpotenza nucleare impattare e spesso arretrare di fronte alla strenua difesa dell’Ucraina? Più che le mistificazioni del prossimo 22 febbraio, a Mosca al momento preoccupano i contraccolpi dell’ormai comprovata impossibilità di Putin di potere avviare la minima fase negoziale per risolvere diplomaticamente il conflitto. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Europa mette all'angolo Putin e Trump lo divide dalla Cina. L'analisi di D'Anna