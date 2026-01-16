Il ragazzo accoltellato in classe è gravissimo L’ingresso dell’aula dell’aggressione

Nella giornata del 16 gennaio 2026, presso l’istituto “Chiodo” di La Spezia, si è verificato un grave episodio di violenza in ambito scolastico. Un ragazzo è stato ferito con un coltello durante le ore di lezione, riportando ferite considerate molto serie. La scuola e le autorità stanno gestendo la situazione e stanno collaborando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – E sconvolto l'istituto "Chiodo" di La Spezia dove è avvenuto l'accoltellamento in classe di un giovane studente ad opera di un altro alunno della scuola. Un'aggressione davanti agli occhi degli altri studenti. Nell'istituto adesso ci sono gli uomini della polizia Scientifica: svolgono rilievi, cercano di ricostruire cosa è accaduto in quei minuti di terrore in cui c'è stata l'aggressione. La vittima delle coltellate è un ragazzo appena diciottenne di origine egiziana. Mentre l'aggressore, di origine marocchina, ha 17 anni. Entrambi sono studenti della scuola. Moltissimi amici si sono recati adesso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, dove la vittima dell'aggressione è stata portata.

