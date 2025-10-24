Parroco accoltellato in chiesa a Gela il video dell' aggressione

I carabinieri di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 26enne individuato come presunto responsabile dell’accoltellamento di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela. embedpost id="2118976" Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno avviato serrate e ininterrotte indagini, coordinate dalla Procura di Gela, che hanno consentito in breve tempo di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

