Il Punk Rock Bruce Lee e il primo Starbucks Seattle la rivoluzionaria

Seattle, città di innovazione e cultura, ospita storie che spaziano dal punk rock di band iconiche alle filosofie di Bruce Lee, fino alla nascita di Starbucks. Un pomeriggio al Pike Place Market permette di scoprire il carattere rivoluzionario di questa metropoli, dove tradizione e modernità si incontrano. Alberto, residente da dieci anni, ci guida tra le radici profonde e le trasformazioni di una città che continua a evolversi.

di Matteo Donelli L'appuntamento al Pike Place Market una domenica pomeriggio. Alberto abita da dieci anni a Seattle. Io vi transito per lavoro. Prodotti agricoli freschi, ristoranti storici e bancarelle. Il nostro caffè, dopo ben undici anni senza incontrarci, non poteva che essere al primo Starbucks della storia fondato negli anni '70 tra le attrazioni in zona. Eccolo il mio amico toscano. Qui per il grunge, la musica definita anche la ' Seattle Sound ', ovvero il punk rock, ideata in questa zona degli Usa a partire dalla seconda metà degli anni '80. La sua band di amici di Viareggio è venuta qua a provare a sfondare dopo gli studi universitari.

