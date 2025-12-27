Risse tra emuli di Bruce Lee. La Questura chiude il bar dove si litiga col Nunchaku.

CERRO MAGGIORE Cattive compagnie, risse e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiuso un bar a Cerro Maggiore. È della Questura la decisoone di sospendere temporaneamente la licenza al locale dove un avventore – che forse si credeva Bruce Lee – era stato trovato in possesso dell’arma orientale preferita dall’artista marziale. Dovrà quindi tenere sigillata la serranda per due settimane il bar “La Mama de la Mama”. I militari del Comando Stazione di Cerro Maggiore hanno notificato la sospensione al titolare in quanto sono dovuti intervenire per una rissa iniziata all’interno del locale per futili motivi e proseguita poi all’esterno, con tre avventori che hanno riportato ferite da arma da taglio e, trasportati in ospedale, sono stati poi dimessi con prognosi di dieci giorni per due di loro e sette giorni per il terzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

