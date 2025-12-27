Risse tra emuli di Bruce Lee La Questura chiude il bar dove si litiga col Nunchaku
CERRO MAGGIORE Cattive compagnie, risse e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiuso un bar a Cerro Maggiore. È della Questura la decisoone di sospendere temporaneamente la licenza al locale dove un avventore – che forse si credeva Bruce Lee – era stato trovato in possesso dell’arma orientale preferita dall’artista marziale. Dovrà quindi tenere sigillata la serranda per due settimane il bar “La Mama de la Mama”. I militari del Comando Stazione di Cerro Maggiore hanno notificato la sospensione al titolare in quanto sono dovuti intervenire per una rissa iniziata all’interno del locale per futili motivi e proseguita poi all’esterno, con tre avventori che hanno riportato ferite da arma da taglio e, trasportati in ospedale, sono stati poi dimessi con prognosi di dieci giorni per due di loro e sette giorni per il terzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Risse, cattive compagnie e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiusi due bar a Milano e Cerro Maggiore
Leggi anche: Con un pericoloso "Nunchaku" nel bar e pregiudicati tra i clienti, il questore sospende la licenza a un bar
Risse tra emuli di Bruce Lee. La Questura chiude il bar dove si litiga col Nunchaku.
Risse tra emuli di Bruce Lee. La Questura chiude il bar dove si litiga col Nunchaku - CERRO MAGGIORECattive compagnie, risse e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiuso un bar a Cerro Maggiore. ilgiorno.it
Roma, follia a Prati: rissa a colpi di nunchaku, l'arma di Bruce Lee - Roma, un video di pochi minuti di una rissa, diffuso da Welcome To Favelas, è diventato virale su Instagram. la7.it
Roma: rissa in strada a colpi di nunchaku (pericolosa arma resa famosa da Bruce Lee) - Il profilo Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato un video, girato nel centralissimo quartiere romano Prati, in cui si vedono due persone fronteggiarsi mminacciosamente e almeno uno dei due ... video.corriere.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.