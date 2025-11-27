Bruce Lee | l’uomo che sconfisse l’Orientalismo
Bruce Lee è l’artista marziale per antonomasia. Nato in America, da genitori cinesi, Bruce (aka???, L? Zhènf?n ) passa la vita diviso tra Cina e Stati Uniti. Dopo essere cresciuto in America, si rende conto del modo di vedere l’asiatico, e nello specifico, dell’uomo cinese. Gli Stati Uniti sono pieni di stereotipi e l’asiatico è raccontato sotto i dettami dell’Orientalismo. Orgoglioso, talentuoso e dalla mente affinata, Bruce Lee si lega a un unico obiettivo: mostrare al mondo il cinese autentico. La battaglia di questo artista non è fatta solo di pugni e azioni acrobatiche. Anzi, questi elementi sono solo la superficie (di intrattenimento) sotto la quale si nasconde una ragione ben più profonda. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi è stato l’uomo più incredibile — e forse più enigmatico — della storia moderna? Per molti, la risposta è una sola: Bruce Lee. Un corpo di appena 59 chili, ma una potenza capace di mettere in discussione i limiti della fisica. Un attore, un filosofo, un combatt - facebook.com Vai su Facebook
Bruce Lee, svelata la vera causa di morte dell'attore e artista marziale: mistero svelato quasi 50 anni dopo - Era il 10 maggio 1973 e negli studi della Golden Harvest erano in corso le sessioni di doppiaggio de I 3 dell’Operazione Drago, uno dei film più famosi di Bruce Lee. Da virgilio.it
Bruce Lee, 50 anni fa l’ultimo urlo dell’artista che faceva paura a Hollywood - Bruce Lee, a 50 anni dalla morte, continua a essere una miniera di frasi motivazionali, ritagliate sulla sua vita di attore, maestro di vita e ... Lo riporta repubblica.it
Bruce Lee, dopo quasi 50 anni uno studio ha risolto il giallo della morte dell’attore: “Aveva troppa acqua nel corpo” - Uno studio pubblicato nel numero di dicembre del Clinical Kidney Journal sostiene di aver risolto il giallo della morte dell’attore Bruce Lee, la leggenda delle arti marziali deceduta in circostanze ... Scrive ilfattoquotidiano.it