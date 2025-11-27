Bruce Lee è l’artista marziale per antonomasia. Nato in America, da genitori cinesi, Bruce (aka???, L? Zhènf?n ) passa la vita diviso tra Cina e Stati Uniti. Dopo essere cresciuto in America, si rende conto del modo di vedere l’asiatico, e nello specifico, dell’uomo cinese. Gli Stati Uniti sono pieni di stereotipi e l’asiatico è raccontato sotto i dettami dell’Orientalismo. Orgoglioso, talentuoso e dalla mente affinata, Bruce Lee si lega a un unico obiettivo: mostrare al mondo il cinese autentico. La battaglia di questo artista non è fatta solo di pugni e azioni acrobatiche. Anzi, questi elementi sono solo la superficie (di intrattenimento) sotto la quale si nasconde una ragione ben più profonda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bruce Lee: l’uomo che sconfisse l’Orientalismo