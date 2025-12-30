Plastic Free Bergamo tra i dieci Comuni virtuosi della Lombardia

Bergamo si distingue tra i dieci Comuni virtuosi della Lombardia nel progetto Plastic Free 2025, promosso da Plastic Free Onlus. L’associazione, attiva dal 2019, lavora per ridurre l’uso della plastica e promuovere pratiche sostenibili. La riconoscimento evidenzia l’impegno della città nel contrastare l’inquinamento da plastica e nel promuovere comportamenti più rispettosi dell’ambiente.

C’è anche Bergamo tra i dieci Comuni lombardi riconosciuti come Plastic Free nel 2025 da Plastic Free Onlus, l’associazione attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Il capoluogo e la sua provincia hanno partecipato attivamente alle iniziative dell’organizzazione, firmando sette protocolli d’intesa con i Comuni del territorio. “Sono felice dei risultati raggiunti in Lombardia nel 2025 – commenta Matteo Bignardi, referente regionale -. È stato un anno che ha visto crescere il numero di eventi, di studenti sensibilizzati, di cittadini coinvolti e di referenti attivi. Molte province hanno rafforzato la propria presenza sul territorio, generando un effetto moltiplicatore che ha portato nuovi ingressi e nuovi protocolli con le amministrazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

