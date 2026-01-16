Il piano di rinforzi alla questura è inadeguato basta slogan

Il Partito Democratico di Reggio Emilia esprime preoccupazione per il piano di rinforzi alla questura, giudicato insufficiente dai sindacati di polizia e dalla stessa città. La proposta, che prevede principalmente rinforzi di commissari e pochi agenti sul territorio, non sembra rispondere alle reali esigenze di sicurezza. Reggio merita un impegno concreto e adeguato, senza slogan o propaganda, per garantire tutela e rispetto ai cittadini.

"Il piano sicurezza varato dal Viminale è irricevibile. Reggio merita rispetto, non propaganda". Il Pd cittadino esprime pieno sostegno al grido d'allarme lanciato nei giorni scorsi dai sindacati di polizia – Siulp, Sap, Coisp e Silp-Cgil – di fronte al piano di potenziamento della sicurezza annunciato dal Ministero, assegnando alla nostra questura dieci rinforzi, in gran parte commisssari (quindi per lavoro d'ufficio o di coordinamento) e meno agenti per presidiare le strade, ritenuto insufficiente dai sindacati, ma anche dallo stesso Partito Democratico della città del Tricolore. "Un intervento che si rivela del tutto inadeguato rispetto alle reali necessità del territorio – recita una nota dei Dem – Secondo il ministro Piantedosi, per Reggio sarebbero sufficienti una decina di nuovi agenti: un numero che copre appena il turn-over e i pensionamenti, senza garantire alcun rafforzamento del presidio del territorio, attività essenziale per la tutela dei cittadini e per il contrasto alla criminalità.

